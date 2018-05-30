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devlere reform mesajı

İngiliz devlere reform mesajı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 'da 90 portföy, üst düzey yöneticisi ve analistlerle bir araya geldi. Şimşek, devlerine 'nin 15 yıllık başarı hikayesini anlatırken, lerinin ardından reform performansının artacağını söyledi. Yatırımcılara, '24 Haziran seçimleri sonrası reform odaklı ekonomi ajandası, piyasa ekonomisine bağlılık, mali disiplin, sıkı para politikası' olmak üzere 4 mesaj ön plana çıktı.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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