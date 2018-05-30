Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Londra'da 90 portföy, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle bir araya geldi. Şimşek, İngiliz devlerine Türkiye'nin 15 yıllık başarı hikayesini anlatırken, 24 Haziran seçimlerinin ardından reform performansının artacağını söyledi. Yatırımcılara, '24 Haziran seçimleri sonrası reform odaklı ekonomi ajandası, piyasa ekonomisine bağlılık, mali disiplin, sıkı para politikası' olmak üzere 4 mesaj ön plana çıktı.
İngiliz devlere reform mesajı
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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