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ta artışa fren

Akaryakıtta artışa fren
Akaryakıt fiyatlarında ortaya çıkan ihtiyacı, düzenlemesiyle 2'nci kez pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan () yapılan açıklamada, rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararının, motorin ve benzinde oluşan 8 kuruşluk zam ihtiyacını karşılamak üzere 2'nci kez uygulandığı belirtildi. EPGİS, gazyağında 18 kuruşluk indirim yapıldığını duyurdu.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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