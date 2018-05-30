Akaryakıt fiyatlarında ortaya çıkan zam ihtiyacı, ÖTV düzenlemesiyle 2'nci kez pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararının, motorin ve benzinde oluşan 8 kuruşluk zam ihtiyacını karşılamak üzere 2'nci kez uygulandığı belirtildi. EPGİS, gazyağında 18 kuruşluk indirim yapıldığını duyurdu.
Akaryakıtta artışa fren
Etiketler: bakan kurulu , ÖTV , akaryakıt , zam , EPGİS
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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