VakıfBank’tan konut rekoru

İlk çeyrekte sektörde en yüksek kredi büyüme oranına ulaşan VakıfBank, konut kredilerinde de yılın ilk 5 ayına damgasını vurdu. Bugüne kadar 450 binden fazla müşterisini SarıPanjur konut kredisi ile ev sahibi yapan VakıfBank, yüzde 5.51'lik oranla sektör ortalamasının 4 kat üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Banka, 2018'de 3 milyar liradan fazla konut kredisi kullandırdı. Sektör konut kredisinde ortalama yüzde 1.48 büyüdü.
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
- İsrailli akademisyenden Türkiye'ye dolar tehdidi
- Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu
- Tek toprak iki dev proje
- 3600 ek gösterge sonrası öğretmen maaşı ne kadar olacak? Emekli öğretmenler ne kadar maaş alacak?
- Merkez Bankası'nın açıklamasından sonra dolar ve euro düştü!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.