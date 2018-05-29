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’tan rekoru

VakıfBank’tan konut rekoru
İlk çeyrekte sektörde en yüksek kredi büyüme oranına ulaşan VakıfBank, kredilerinde de yılın ilk 5 ayına damgasını vurdu. Bugüne kadar 450 binden fazla müşterisini SarıPanjur konut kredisi ile ev sahibi yapan VakıfBank, yüzde 5.51'lik oranla sektör ortalamasının 4 kat üzerinde büyüme gerçekleştirdi. , 2018'de 3 milyar liradan fazla konut kredisi kullandırdı. Sektör konut kredisinde ortalama yüzde 1.48 büyüdü.
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