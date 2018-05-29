THY Teknik ile Boeing 'Global Filo Bakım Tedarikçi' anlaşması imzaladı. Anlaşma ile THY Teknik, Boeing uçaklarının hat bakımı, ağır bakım, komponent bakım ve onarım hizmetlerinde Boeing'in stratejik ortağı oldu. Ortaklık teknisyen eğitimi ve sertifikalandırılmasına da imkan tanıyacak. THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, hizmet skalasını, İstanbul Yeni Havalimanı'nda faaliyetlere başlayacak yeni tesiste daha da geliştireceklerini vurguladı.
THY Teknik ile Boeing işbirliği
Etiketler: THY
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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