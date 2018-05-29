Mobil oyunda kadın farkı

Toplam hacmi 110 milyar doları bulan global oyun pazarının Türkiye'deki büyüklüğü 750 milyon dolar civarında seyrediyor ve her geçen gün gelişim gösteriyor. Yıllık oyun geliriyle tüm dünya ülkeleri arasında 16'ncı sırada yer alan Türkiye'de, ortalama 30 milyon kişi aktif olarak oyun oynuyor ve tek bir dijital oyunda eş zamanlı olarak 100 bin ile 300 bin kişi online oluyor.
MOBİL PAZARI 250 MİLYON
Oyunlardan performans alabilmek adına oyun türünün ortalama sistem gereksinimlerini baz alan kullanıcılar, farklı bütçe aralıklarında bilgisayar oluşturabiliyorlar. Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com'un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, "Özellikle strateji ve RPC türü oyunlar göz önüne alındığında, ekran kartı, işlemci, RAM, anakart ve monitör gibi bilgisayar bileşenlerine ayrılan bütçe ile oyun performansı doğru orantılı bir ilişki içerisinde bulunsa da oyun fiyatları ile tezatlar yaratabiliyor. Oyun tutkunları, 50 liralık fiyat etiketi bulunan oyun için 6 bin 500 liralık bir bilgisayar ya da 200 liralık oyun için 2 bin liraya başlangıç seviyesinde özellikler sunan bir oyuncu bilgisayarı toplayabiliyor. Elimizdeki veriler 70 liralık oyunlar için ortalama 520 liralık aksesuar harcaması yapıldığını gösteriyor" dedi. Oyun dünyasına ilişkin demografik istatistikler de aktaran Erzen, şöyle konuştu: "2018 yılı mobil ve VR oyun tercihlerinin yükselişe geçtiği bir yıl oluyor. Strateji ve RCP türü oyunları tercih edenlerin yüzde 80'ini erkekler oluştururken, kadınlar en çok puzzle ve bulmaca oyunları oynuyor. Mobil oyunlarda ise dengeli bir ilgi gözlemliyoruz. En çok 18-25 yaş grubunun ilgi gösterdiği mobil oyunseverlerin yüzde 52'sini kadınlar temsil ediyor. Akıllı telefonların hayatımızdaki yerini her geçen gün sağlamlaştırması, şimdilerde 250 milyon lira büyüklüğe erişen Türkiye mobil oyun pazarını daha da geliştirmeye devam edecek."
MOBİL PAZARI 250 MİLYON
Oyunlardan performans alabilmek adına oyun türünün ortalama sistem gereksinimlerini baz alan kullanıcılar, farklı bütçe aralıklarında bilgisayar oluşturabiliyorlar. Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com'un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, "Özellikle strateji ve RPC türü oyunlar göz önüne alındığında, ekran kartı, işlemci, RAM, anakart ve monitör gibi bilgisayar bileşenlerine ayrılan bütçe ile oyun performansı doğru orantılı bir ilişki içerisinde bulunsa da oyun fiyatları ile tezatlar yaratabiliyor. Oyun tutkunları, 50 liralık fiyat etiketi bulunan oyun için 6 bin 500 liralık bir bilgisayar ya da 200 liralık oyun için 2 bin liraya başlangıç seviyesinde özellikler sunan bir oyuncu bilgisayarı toplayabiliyor. Elimizdeki veriler 70 liralık oyunlar için ortalama 520 liralık aksesuar harcaması yapıldığını gösteriyor" dedi. Oyun dünyasına ilişkin demografik istatistikler de aktaran Erzen, şöyle konuştu: "2018 yılı mobil ve VR oyun tercihlerinin yükselişe geçtiği bir yıl oluyor. Strateji ve RCP türü oyunları tercih edenlerin yüzde 80'ini erkekler oluştururken, kadınlar en çok puzzle ve bulmaca oyunları oynuyor. Mobil oyunlarda ise dengeli bir ilgi gözlemliyoruz. En çok 18-25 yaş grubunun ilgi gösterdiği mobil oyunseverlerin yüzde 52'sini kadınlar temsil ediyor. Akıllı telefonların hayatımızdaki yerini her geçen gün sağlamlaştırması, şimdilerde 250 milyon lira büyüklüğe erişen Türkiye mobil oyun pazarını daha da geliştirmeye devam edecek."
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