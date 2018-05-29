Gençlere iş ve kariyer fırsatı

Hükümetin geçen yıl yaşama geçirdiği iş kulüpleri projesi binlerce gence iş kapısı açarken, belediyeler de istihdam seferberliğine katıldı. AK Parti'nin seçim bildirisine göre; belediyeler bünyesinde kurulacak 'Beyaz Kafe'lerle işsiz gençler istihdam edilecek. Türkiye genelindeki yaklaşık bin 400 belediye çatısı altında faaliyet gösterecek kafeler iş bulma umudunu kaybeden binlerce genci de evden çıkaracak. Bugün itibariyle 100 binin üzerindeki açık işin doldurulmasına da aracılık edecek. Devlet kadrolarında görev almak isteyen gençler, 'Genç Yönetici Yetiştirme' eğitimleriyle işi mutfağında öğrenebilecek. 'Kariyer Merkezleri' kurulacak, gençlerin yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardımcı olunacak. Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlarla genç girişimciliği teşvik edilecek.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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