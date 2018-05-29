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10 k hamle

10 enerjik hamle
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin seçim beyannamesinde projelerine önemli yer verildi. Enerji sektörü; vatandaşın, sanayicinin elektrik faturasını aşağı çekecek, kişi başına düşen enerji tüketimini artıracak, dışa bağımlılığı azaltacak 10 önemli adıma sahne olacak. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın yerli ve milli enerji kaynaklarının artırılması projesi kapsamında beyannameye yansıyan hedef ve projeler şöyle:

Kişi başına düşen enerji tüketim miktarı artırılacak.
● Yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısı en üst düzeye çıkarılacak.
Kamunun kömür sahaları uygun modellerle yatırıma açılacak.
'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu'da bu yıl su tutulmaya başlanacak.
Hidroelektrik üretimine 10 bin mW'lık kapasite eklenecek.
● Linyit-jeotermal gibi yerli kaynaklarda arama faaliyetleri artacak.
Temiz kömür teknolojilerine yatırım artacak.
● Yerli kömürden yıllık 60 milyar kWh enerji üretilecek.
Ekonomi yatırımları büyümeye ivme katacak.
● Dışa bağımlılık azalacak, YEKA'ya yatırım ihracatı üst seviyeye taşıyacak.


Hazal ATEŞ
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