;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Emekliye erken maaş
  2. 7 bin yeni bekçi alınacak

Yerli otoya akıl verecek

Yerli otoya akıl verecek
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli otomobil ortak girişim grubunda yer aldıklarını anımsatarak, projede lokasyon bazlı bilişim sistemleri, akıllı ulaşım teknolojilerini geliştirme, suni zeka ve akıllı sürüş teknolojileri konusundaki Ar-Ge çalışmalarıyla ortaklığa katkıda bulunacaklarını bildirdi. Terzioğlu, "Önümüzdeki aylarda Akıllı Sürüş Teknolojileri ile ilgili ilk ürünümüzü çıkaracağız" dedi.
Etiketler:
  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ