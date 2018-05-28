Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli otomobil ortak girişim grubunda yer aldıklarını anımsatarak, projede lokasyon bazlı bilişim sistemleri, akıllı ulaşım teknolojilerini geliştirme, suni zeka ve akıllı sürüş teknolojileri konusundaki Ar-Ge çalışmalarıyla ortaklığa katkıda bulunacaklarını bildirdi. Terzioğlu, "Önümüzdeki aylarda Akıllı Sürüş Teknolojileri ile ilgili ilk ürünümüzü çıkaracağız" dedi.
Yerli otoya akıl verecek
Etiketler: kaan terzioğlu
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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