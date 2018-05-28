Yerli otoya akıl verecek

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli otomobil ortak girişim grubunda yer aldıklarını anımsatarak, projede lokasyon bazlı bilişim sistemleri, akıllı ulaşım teknolojilerini geliştirme, suni zeka ve akıllı sürüş teknolojileri konusundaki Ar-Ge çalışmalarıyla ortaklığa katkıda bulunacaklarını bildirdi. Terzioğlu, "Önümüzdeki aylarda Akıllı Sürüş Teknolojileri ile ilgili ilk ürünümüzü çıkaracağız" dedi.