;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İstanbul’da kiraya 7.8 milyar ödedik
  2. Yaşlı yakınına bakana bin 139 TL

Tek tıkla yapılandırma

Tek tıkla yapılandırma
Kamuya borcu olanlar dikkat! Borcunu yapılandırarak kolayca kapatmak isteyenlerin ilgili idareye 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Maliye Bakanlığı'nın Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği'ne göre; yapılandırma 31 Mart 2018 ve önceki dönemlere ait ları kapsıyor.

BAŞVURU ADRESLERİ
'na bağlı vergi dairelerine olan borçlar için, bağlı bulunulan vergi dairesi yanında, posta yoluyla, www.gib.gov.tr ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak.
Etiketler: ,
  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ