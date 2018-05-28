Tek tıkla yapılandırma

Kamuya borcu olanlar dikkat! Borcunu yapılandırarak kolayca kapatmak isteyenlerin ilgili idareye 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Maliye Bakanlığı'nın Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği'ne göre; yapılandırma 31 Mart 2018 ve önceki dönemlere ait borçları kapsıyor.
BAŞVURU ADRESLERİ
Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine olan borçlar için, bağlı bulunulan vergi dairesi yanında, posta yoluyla, www.gib.gov.tr ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak.
BAŞVURU ADRESLERİ
Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine olan borçlar için, bağlı bulunulan vergi dairesi yanında, posta yoluyla, www.gib.gov.tr ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak.
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