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’da raflarda boykot başladı

Katar’da raflarda boykot başladı
Katarlılar ülkelerini boykot edenlerin ürünlerini raflardan kaldırıyor. Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'dan gelen tüm ürünlerin raflardan kaldırılması talimatı verdi. Açıklamada, ürünleri kontrol etmek üzere satış noktalarına müfettişler gönderileceği belirtildi. Hükümet ayrıca Suudi Arabistan süt ürünleri gibi ürünlerin 'a üçüncü bir ülke aracılığıyla girmesini de durduracak. Açıklamada, uygulamayla 'tüketicilerin güvenliğinin korunmaya' çalışıldığı ifade edildi.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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