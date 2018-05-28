Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre; 2017'de İstanbul'da 30 milyon metrekarelik 252 bin 223 adet konut kiralanırken, bu kiralama karşılığında yıllık 7 milyar 800 milyon lira ödeme yapıldı. Rapora göre, kiralamada başı 24 bin 690 konutla Esenyurt çekti. Esenyurt'u 13 bin 782 adetle Sarıyer, 11 bin 440 adetle Ataşehir takip etti. Geçen yıl en çok konut kirası ödenen ilçelerin başında aylık 171 milyon 456 bin lirayla Beşiktaş başı çekerken, onu 83 milyon 617 bin lirayla Kadıköy, 81 milyon 617 bin lirayla Şişli, 53 milyon 18 bin lirayla Sarıyer takip etti.
İstanbul’da kiraya 7.8 milyar ödedik
Etiketler: İstanbul
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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