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İnanlar’a 11 suç duyurusu daha

İnanlar’a 11 suç duyurusu daha
İnanlar İnşaat'ın sahibi Serdar İnan'ın yurt dışına kaçışının ardından sular durulmuyor. Çekmeköy Terrace Koru sitesinden 16 kişinin hakkında kırmızı bülten talepli suç duyurusunun ardından, Küçükçekmece'deki Terrace Tema sitesinden aldıkları evlerde dolandırıldığını iddia eden 11 kişi daha İnanlar İnşaat yetkilileri ve bazı bankalar hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Terrace Tema'daki dairelerin teslimatının yapıldığı Nisan 2014'ten sonra bazı bankalara ipotek edildiği belirtildi.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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