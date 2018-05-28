Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründe, art arda kampanyalar ve indirimler devreye alındı, ev almak kolaylaştı. İlk olarak Bakanlar Kurulu kararı ile konutta KDV ve tapu harcı indirildi. Ardından yüzde 1.35-1.25 bandında bulunan konut kredisi faizleri, hükümetin hamlesi ile kamu bankalarının öncülüğünde yüzde 1'in altına çekildi. Son hamle de inşaat firmalarından geldi. Elini taşın altına koyan 41 firma 150 projede yüzde 20 indirim yaptığını açıkladı. Peş peşe atılan adımlarla ev almak isteyenlere 4x4'lük fırsatlar ortaya çıktı. Para dergisi, bu hafta kapak konusu yaptığı 'Hesaplı konut rehberi' araştırması ile yatırım ve kullanım amaçlı konut alacaklar için yüzlerce avantajlı seçeneği bir araya toplandı. Kampanyaya katılan firmaların projeleri derginin sayfalarına taşındı. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "Zamsız fiyatları peşin ve kredili satışlarda yüzde 20 indirdik, peşinatı ise yüzde 5'e çektik. Yıl ortalamasında konut satışları geçen yılın üzerinde gerçekleşecek. Kampanyaya başlarken, 15 Haziran'a kadar 1 aylık sürede 3 milyar lira hasılat hedeflemiştik. İlk hafta kampanyaya yoğun ilgi olması nedeniyle hedefi 8 milyar liraya çıkardık" dedi.
Ev alana 4’lü fırsat
Konutta KDV, tapu harcı ve kredi faiz indirimini, firmaların kampanyası izledi. Ev almak isteyenlere önemli fırsat çıktı
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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