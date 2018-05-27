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a u geliyor

Kırsal kalkınma reformu geliyor
Hükümetin 24 Haziran seçimlerinin ardından yaşama geçireceği "a unun" ayrıntıları da netleşti. Köylere bölgesel yaşam merkezleri kurulacak, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesi artırılacak. Tarımsal Destekleme Kurumu "ödeme ajansı"na dönüştürülürken, bu yıl 10 bin yatırıma 5.2 milyar liralık destek sağlanacak.
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