Hükümetin 24 Haziran seçimlerinin ardından yaşama geçireceği "kırsal kalkınma reformunun" ayrıntıları da netleşti. Köylere bölgesel yaşam merkezleri kurulacak, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesi artırılacak. Tarımsal Destekleme Kurumu "ödeme ajansı"na dönüştürülürken, bu yıl 10 bin yatırıma 5.2 milyar liralık destek sağlanacak.
Kırsal kalkınma reformu geliyor
Etiketler: kırsal kalkınm , reform
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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