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Ek gösterge sevinci

’ın müjdelediği ek gösterge artışı memurları sevindirdi. Ek göstergeleri 3.600’e çıkacak memurlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür yağdırdı

Ek gösterge sevinci
beyannamesindeki polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerine 3600 ek göstergenin verileceği müjdesi milyonlarca vatandaşı bayram ettirdi. Memurlar da 'a teşekkürlerini iletti. Emniyet mensuplarının sosyal medyada oluşturdukları platformlarda yapılan yorumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür yağdı. Uzun yıllardır bu müjdeli haberi bekleyen polislerde bayram havası oluştu. Haberin duyulmasından sonra sosyal medyada günden ek gösterge oldu ve yüzbinlerce memur teşekkür mesajları yazdı. Ek gösterge artışı gerçekleştiğinde memurların emekli maaşları ve emeklilik ikramiyeleri artacak. Emekli maaşlarında ortalama 500 lira ikramiyelerde ise 17 bin liradan başlayan artışlar olacak. Söz konusu düzenlemenin seçimden hemen sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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