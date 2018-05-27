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1.100 lira oldu

Buğday fiyatı 1.100 lira oldu
Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) bu yılın ekim ve kasım aylarında satılacak ekmeklik ve makarnalık buğdayların satış fiyatları belirlendi. Ekimde ekmeklik buğdayın satış fiyatı ton başına bin 100 lira, makarnalık buğdayın satış fiyatı ton başına bin 160 lira olarak belirlendi. Ayrıca kasımda ekmeklik buğdayın satış fiyatı ton başına bin 120 lira, makarnalık buğdayın satış fiyatı ton başına bin 180 lira olarak tespit edildi.
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