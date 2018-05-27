25 bin 500 polis alınacak

Alınan bilgiye göre, 2018'de lisans ve ön lisans mezunlarından Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) 22. dönem için 10 bin, 23. dönem için 10 bin, lisans mezunlarından Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 3 bin ve lise mezunlarından Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) 2 bin 500 polis adayı alınacak. İçişleri Bakanlığı tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde eğitim süresinin 6 aydan 4 aya indirilmesini içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "POMEM'lerde 6 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." ifadesi, "POMEM'lerde 4 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." olarak değiştirildi.