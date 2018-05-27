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25 bin 500 polis alınacak

25 bin 500 polis alınacak
Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere 25 bin 500 polis adayı alımı gerçekleştirilecek. Alınan bilgiye göre, 2018'de lisans ve ön lisans mezunlarından Polis Meslek Müdürlüklerine () 22. dönem için 10 bin, 23. dönem için 10 bin, lisans mezunlarından Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne () 3 bin ve lise mezunlarından Okullarına () 2 bin 500 alınacak. Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yapılan duyurularda sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detayların ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan sonra duyurulacağı bildirildi. Öte yandan, Polis Akademisi Başkanlığı ve buna bağlı PAEM, POMEM ve PMYO'lardan Mayıs 2014'ten bu yana 10 bin 500 amir, 71 bin 500 polis memuru olmak üzere 82 bin polis teşkilata kazandırıldı. Bu yıl yapılacak alımlarla teşkilata katılan personel sayısı 107 bin 500'e ulaşacak.

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