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ucuz olacak

Yerli otomobil ucuz olacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin vatandaşların alımını kolaylaştıracak 2 müjdeyle geleceğini söyledi. Buna göre; 2021 yılında piyasaya çıkacak olan emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olacak, yerli otomobil alacak vatandaşa teşvik verilecek. Özlü, yerli otomobil ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Yerli otomobil B ve C segmentindeki araçların kalitesinde olacak fiyat olarak da emsallerinden mutlaka ucuz olacak. Orta üst sınıf olacak. Önümüzdeki yıllarda tüketiciyi daha fazla teşvik etmek istiyoruz. Çünkü bu işin ana unsuru pazar, satıştır. "

Selçuk ADIGÜZEL
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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