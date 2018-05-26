Temmuz zammı yüzde 5.5 oldu

İLK bayram ikramiyesi için gün sayan emekliler, Temmuz zammını da merakla bekliyor. Hem SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin zam oranında ilk 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Bunun için de 2 veri kaldı. Ancak ilk 4 aylık veriler ipuçlarını veriyor. Ocak- Nisan enflasyonunun yüzde 4.69 çıkması, emeklilerin zam tahminlerini yükseltti. Yılın başında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışının yüzde 4.02 olacağı tahmin edilirken, uzmanlar şimdi ise zam oranı için yüzde 5-5.5 aralığını işaret ediyor. Uzmanlar, Ramazan ayının da etkisiyle ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 5'i aşabileceğini, en yüksek ise yüzde 5.5 olabileceğini ifade ediyor.
FARK GELECEK
Bu durumda memur emeklileri de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 1 ya da yüzde 1.5 enflasyon farkı alabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 4.5-5 aralığında olabilecek. Memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4'ü aşması gerekiyor. Aşan kısım enflasyon farkını gösteriyor.
FARK GELECEK
Bu durumda memur emeklileri de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 1 ya da yüzde 1.5 enflasyon farkı alabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 4.5-5 aralığında olabilecek. Memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4'ü aşması gerekiyor. Aşan kısım enflasyon farkını gösteriyor.
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