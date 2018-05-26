6 mesleğe staj ayarı

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(YÖK
),
doktorluk, hemşirelik,
ebelik, diş
hekimliği, veterinerlik,
eczacılık ve
mimarlık programlarında
lisans eğitimi
alan öğrenciler
için 6 ay zorunlu staj getirdi
.
YÖK'ün nitelikli
mesleği eğitim
gerektiren mesleklerde Avrupa Birliği
üyesi ülkelerde
tanınabilmesi için
yaptığı ve Resmi
Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe
giren yönetmeliğine
göre; öğrenciler
6 ay uygulamalı
zorunlu staj yapmadan
mezun olamayacak.
Stajlar, alanlarına
göre, kamuya
açık bir kurumda
yapılacak.
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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