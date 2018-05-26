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6 mesleğe staj ayarı

6 mesleğe staj ayarı
Yüksek Öğretim Kurulu (), doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık ve mimarlık programlarında lisans eğitimi alan öğrenciler için 6 ay zorunlu staj getirdi. YÖK'ün nitelikli mesleği eğitim gerektiren mesleklerde Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tanınabilmesi için yaptığı ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğine göre; öğrenciler 6 ay uygulamalı zorunlu staj yapmadan mezun olamayacak. Stajlar, alanlarına göre, kamuya açık bir kurumda yapılacak.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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