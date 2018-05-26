1.5 milyona emeklilik piyangosu

YAKLAŞIK 1.5 milyon kamu çalışanı ek gösterge sevinci yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilere (şef ve şube müdürü) verdiği emeklilik ek göstergesinin 3 bin 600'e yükseltileceği müjdesi, hem emekli maaşında hem ikramiyelerde artış getirecek.
Kamu çalışanları ek gösterge müjdesini sevinçle karşıladı. 1.5 milyon memurun emekli maaşı ve ikramiyesi artmış oldu.
ŞUBE MÜDÜRÜ VAR
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2 bin 200'den ve 3 binden 3 bin 600'e çıkarılmasıyla birlikte, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artış kaydedecek. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2 bin 200'den 3 bin 600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki 25 yıllık 3 bin göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3 bin 600 ek göstergede 94 bin liraya ulaşacak. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.
Kamu çalışanları ek gösterge müjdesini sevinçle karşıladı. 1.5 milyon memurun emekli maaşı ve ikramiyesi artmış oldu.
ŞUBE MÜDÜRÜ VAR
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2 bin 200'den ve 3 binden 3 bin 600'e çıkarılmasıyla birlikte, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artış kaydedecek. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2 bin 200'den 3 bin 600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki 25 yıllık 3 bin göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3 bin 600 ek göstergede 94 bin liraya ulaşacak. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.
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