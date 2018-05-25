Emekliye 246 TL

Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başladı. Zam oranı için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon merakla beklenirken, bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 4.69 olarak gerçekleşti. Bu arada Merkez Bankası 2018 enflasyon tahminini yüzde 7'den önce yüzde 7.9'a, ardından yüzde 8.4'e çıkarttı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.07'den yüzde 11.07'ye yükseldi. Ramazan ayının enflasyonu yukarı yönlü hareketlendirebileceğini belirten uzmanlar, bu veriler ışığında emeklilerin Temmuz zammının yüzde 5-5.5 aralığında gerçekleşebileceğini belirtiyor.
TAKVİM HESAPLADI
Takvim, hem mevcut enflasyona hem de tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakanlar, Temmuz'da ceplerine girecek paranın ne kadar olacağına ilişkin bilgi sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş zam oranı yüzde 5.5 olursa 51.45 lira artışla 987.05 liraya yükselecek. Halen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da zam oranı yüzde 5.5 çıkarsa 4 bin 727 lira 72 kuruşa çıkacak. Maaşta 246,46 liraya varan artış gerçekleşecek. Yüzde 5.5'lik tahmin gerçekleşirse, bin lira olan maaş bin 55 liraya, 2 bin lira olan maaş 2 bin 110 liraya, 3 bin lira olan maaş 3 bin 165 liraya, 4 bin lira olan maaş da 4 bin 220 liraya çıkacak.
TAKVİM HESAPLADI
Takvim, hem mevcut enflasyona hem de tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakanlar, Temmuz'da ceplerine girecek paranın ne kadar olacağına ilişkin bilgi sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş zam oranı yüzde 5.5 olursa 51.45 lira artışla 987.05 liraya yükselecek. Halen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da zam oranı yüzde 5.5 çıkarsa 4 bin 727 lira 72 kuruşa çıkacak. Maaşta 246,46 liraya varan artış gerçekleşecek. Yüzde 5.5'lik tahmin gerçekleşirse, bin lira olan maaş bin 55 liraya, 2 bin lira olan maaş 2 bin 110 liraya, 3 bin lira olan maaş 3 bin 165 liraya, 4 bin lira olan maaş da 4 bin 220 liraya çıkacak.
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