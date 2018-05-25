Dolar savaşı

Ekonomide seçim öncesi 'bulanık hava' oluşturmayı planlayan 'kirli eller' bundan önceki seçimlerde olduğu gibi yine harekete geçti. Dolar önceki gün 4.9270 lira seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Merkez Bankası, dövizdeki spekülatif yükselişe önceki akşam müdahale etti. Merkez Bankası'nın faiz kararı ile dolar frenlendi, yatırımcıların güveni arttı. Dolar, faiz kararı sonrasında ilk tepki olarak 4.54 liraya kadar geriledi. Dün ise kura saldırı yeniden başlatıldı. Yükselişe geçen kur 4.76 lira seviyesinde dengelendi. PPK'nın gerekirse iki hafta sonraki toplantısında yeni bir faiz artırımı ya da sadeleştirme gibi adımlar atabileceğine ilişkin yatırımcıya güven verildiğini kaydeden analistler, kısa vadede Türk Lirası'nın değerlenme sürecine girebileceğini söyledi.
● Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal: TCMB rezervleri harcamak yerine faiz artışına gitti ve yatırımcı güveninin tekrar kazanılması açısından son derece güçlü bir adım attı.
● NoorCM Menku l Değerler Yurt içi Satış Müdürü Mert Yılmaz: Merkez Bankası piyasaları soluklandıracak adımları attı. Teknik açıdan dolar/TL'nin 4.50'nin altına gerilemesi durumunda piyasada daha çok rahatlama olacak.
● GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan: Faiz artış oranı yeterli derecede yüksek ve piyasaların verdiği ilk tepki de gayet olumlu. Fiyatlardaki dalgalanmaların bir süre daha devam etmesi normal.
● Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal: TCMB rezervleri harcamak yerine faiz artışına gitti ve yatırımcı güveninin tekrar kazanılması açısından son derece güçlü bir adım attı.
● NoorCM Menku l Değerler Yurt içi Satış Müdürü Mert Yılmaz: Merkez Bankası piyasaları soluklandıracak adımları attı. Teknik açıdan dolar/TL'nin 4.50'nin altına gerilemesi durumunda piyasada daha çok rahatlama olacak.
● GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan: Faiz artış oranı yeterli derecede yüksek ve piyasaların verdiği ilk tepki de gayet olumlu. Fiyatlardaki dalgalanmaların bir süre daha devam etmesi normal.
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