Biletlere zam yok

Bayramda ve yaz aylarında tatil planlayanlara iyi haber geldi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle, gerek havacılıkta gerek demiryollarında bilet fiyatları ile ilgili bir ücret artışı yapmalarının söz konusu olmadığını söyledi. 29 Ekim'de resmi açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda fiziki ilerlemenin yüzde 89'un üzerine çıktığını ifade eden Arslan, havalimanının açılmasıyla birlikte başlangıçta 100 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı.





Cevdet ÖZDEMİR