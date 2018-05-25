;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Esnafa sağlık müjdesi
  2. Turkish Cargo ‘yılın taşıyıcısı’

2 ödül birden

2 ödül birden
Teknolojileri, 'ContactCenterWorld.com'un EMEA (Avrupa- ve Afrika) bölge finallerinde 'En İyi Dış Kaynak İş Ortağı' kategorisinde birinci, 'En İyi Dış Kaynak Çağrı Merkezi' kategorisinde ise ikinci oldu. Alonet Kasım ayındaki dünya finallerine de katılma hakkını da elde etmiş oldu. Alonet Bilgi Genel Müdürü Haktan Saran, "Önemli sonuçlar ile döndüğümüz için mutluyuz. İş ortaklarımız ile fark yaratmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ