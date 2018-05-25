Alonet Bilgi Teknolojileri, 'ContactCenterWorld.com'un EMEA (Avrupa- Orta Doğu ve Afrika) bölge finallerinde 'En İyi Dış Kaynak İş Ortağı' kategorisinde birinci, 'En İyi Dış Kaynak Çağrı Merkezi' kategorisinde ise ikinci oldu. Alonet Kasım ayındaki dünya finallerine de katılma hakkını da elde etmiş oldu. Alonet Bilgi Genel Müdürü Haktan Saran, "Önemli sonuçlar ile döndüğümüz için mutluyuz. İş ortaklarımız ile fark yaratmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
2 ödül birden
Etiketler: Alonet Bilgi , Orta Doğu , İyi Dış Kaynak
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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