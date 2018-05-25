Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye yönelik ekonomik alanda operasyon yapmak isteyenlere cevabın Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası tarafından verildiğini belirterek, 2 bankanın Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi için kullanılmak üzere 1.2 milyar dolar kredi tahsis ettiğini açıkladı. Albayrak, "Toplamda 1.2 milyar dolarlık kredi istikrara ve Türk ekonomisinin geleceğine duyulan güvenin en net göstergelerinden biri oldu. Birileri ne derse desin, bu inanç ve yatırımlar 24 Haziran'dan sonra katlanacak" dedi.
1.2 milyar dolarlık güven kredisi
Bakan Albayrak, Tuz Gölü Gaz Depolama Projesi için 1.2 milyar dolar kredi sağlandığını belirterek, ‘Bu Türkiye ekonomisin duyulan güven’ dedi
Etiketler: Bakan Albayrak , Türkiye , Tuz Gölü , 24 Haziran , enerji
- 25 Mayıs 2018, Cuma
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