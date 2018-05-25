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1.2 milyar dolarlık güven kredisi

, Gaz Depolama Projesi için 1.2 milyar dolar kredi sağlandığını belirterek, ‘Bu ekonomisin duyulan güven’ dedi

1.2 milyar dolarlık güven kredisi
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'ye yönelik ekonomik alanda operasyon yapmak isteyenlere cevabın Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası tarafından verildiğini belirterek, 2 bankanın Doğalgaz Depolama Projesi için kullanılmak üzere 1.2 milyar dolar kredi tahsis ettiğini açıkladı. Albayrak, "Toplamda 1.2 milyar dolarlık kredi istikrara ve Türk ekonomisinin geleceğine duyulan güvenin en net göstergelerinden biri oldu. Birileri ne derse desin, bu inanç ve yatırımlar 'dan sonra katlanacak" dedi.

PROJELER SÜRÜYOR

Albayrak, bazı çevrelerin ekonomide karamsar bir tablo oluşturmaya çalıştığını, ancak Türkiye'nin tarihi projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin tüm bu yaşananlara rağmen 'dünyaya parmak ısırtan projeleri' yerli ve yabancı yatırımcılarla hayata geçirmeye son sürat devam ettiğine işaret eden Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi için 600 milyon dolarlık kredi onaylandı. Üstüne üstlük Asya Yatırım Kalkınma Bankası'ndan da ön onaylı 600 milyon dolarlık dilim kabul gördü. Son onayı Haziran ayında alıyoruz. Böyle bir iklimde Türkiye'nin böyle bir krediyi finanse etmiş olması Türkiye'ye, buradaki istikrara ve ülke ekonomisinin geleceğine duyulan güvenin en net göstergelerinden biridir. Türkiye ekonomisi, bu güçlü yürüyüşe 24 Haziran'dan sonra koşarak devam edecek. Türkiye ve enerji sektörü büyürken bu büyümede kadınlarımızın da eli eksik olmasın istiyoruz."

HER İSTASYONDA 2 KADIN ÇALIŞACAK

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı himayelerinde, OPET ve İŞKUR işbirliğiyle 'OPET'te Kadın Gücü' projesinin imza törenine katıldı. 'Proje kapsamında, her OPET istasyonunda en az iki kadın istihdam edilmesi hedefleniyor. Kadın çalışanlar törende ile selfi çektirdi.
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