Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı banliyö hattının yüzde 81'inin tamamlandığını belirterek, hedeflerinin yıl sonu itibarıyla hattı açmak olduğunu söyledi. Halkalı istasyonundan trene binerek Kazlıçeşme'ye kadar test sürüşüne katılan Arslan, Ankara'dan kalkan hızlı trenlerin şu an Pendik'e geldiğini kaydederek, şunları söyledi: "Yüksek hızlı trenler sene sonu itibarıyla Haydarpaşa'ya gelecek. Yüksek hızlı trenlerimizin bir kısmı Halkalı'ya kadar gelebilecek hale gelecek. Önümüzdeki yıl Sivas'a kadar olan hattı da bitireceğiz. Sivas'tan kalkan tren önümüzdeki yıldan itibaren Haydarpaşa'ya ve Halkalı'ya kadar gelebilecek."
Gebze-Halkalı yıl sonu tamam
Etiketler: Ahmet Arslan , Sivas , Ankara , hızlı tren , Gebze Halkalı Banliyo hatt
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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