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Gebze-Halkalı yıl sonu tamam

Gebze-Halkalı yıl sonu tamam
Ulaştırma Bakanı , Gebze-Halkalı banliyö hattının yüzde 81'inin tamamlandığını belirterek, hedeflerinin yıl sonu itibarıyla hattı açmak olduğunu söyledi. Halkalı istasyonundan trene binerek Kazlıçeşme'ye kadar test sürüşüne katılan Arslan, 'dan kalkan lerin şu an Pendik'e geldiğini kaydederek, şunları söyledi: "Yüksek hızlı trenler sene sonu itibarıyla Haydarpaşa'ya gelecek. Yüksek hızlı trenlerimizin bir kısmı Halkalı'ya kadar gelebilecek hale gelecek. Önümüzdeki yıl 'a kadar olan hattı da bitireceğiz. Sivas'tan kalkan tren önümüzdeki yıldan itibaren Haydarpaşa'ya ve Halkalı'ya kadar gelebilecek."
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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