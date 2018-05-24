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sattı

Borsa İstanbul döviz sattı
BORSA İstanbul, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan varlıklarının tamamını TL'ye çevirdiğini duyurdu. Borsa İstanbul Grubu'ndan dövize ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: " öncesi ülke ekonomisinin olumsuz gösterilmesine yönelik spekülatif yaklaşımların, mevcut ekonomik göstergelerle desteklenmediği görülmekte olup Grubu olarak, ekonomimize ve Türk Lirası'na olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz."
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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