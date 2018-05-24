Borsa İstanbul döviz sattı

BORSA İstanbul, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını TL'ye çevirdiğini duyurdu. Borsa İstanbul Grubu'ndan dövize ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Seçim öncesi ülke ekonomisinin olumsuz gösterilmesine yönelik spekülatif yaklaşımların, mevcut ekonomik göstergelerle desteklenmediği görülmekte olup Borsa İstanbul Grubu olarak, ekonomimize ve Türk Lirası'na olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz."
Etiketler: borsa istanbul , döviz , İstanbul , seçim
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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