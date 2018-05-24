Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Birlikte Üretelim Projesi' ile birlikte üretim yapılarak daha çok kazanç sağlanacak. Bakanlıkça köylerde üretim maliyetini düşürerek köylülerin daha çok kazanç elde etmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakır'da pilot olarak belirlenen merkeze bağlı Cumhuriyet, Eğil ilçesinin Ilgın ve Sur ilçesinin Karaçimen Köyleri'nde çalışma başlatıldı. Bu 3 köyde uygulanacak proje ile küçük işletme sahiplerinin ve üreticilerin bir araya gelerek üretimin artırılması, ürünlerin kaliteli hale getirilmesi, üreticiler arasındaki dayanışma ve örgütlenmenin ileri boyuta taşınması, ürünün üreticiden tüketiciye erişiminin sağlıklı ve ekonomik olmasının sağlanması, ürünün alım garantisinin olması amaçlanıyor. Bakanlık, pilot seçilen 3 köy için ekstra yüzde 30 tarımsal destek verecek, proje ile belirlenen köylere teknik destek, danışmanlık ve finansal kaynak sağlanacak, mevcut üretim modeli sürdürülebilir hale getirilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, "Proje kapsamında köylere 10 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştireceğiz. Hayvancılığı geliştireceğiz. Köylülerin verimli tarım yapmasını sağlayacağız" dedi.
Birlikte üret daha çok kazan
Etiketler: Diyarbakır , Tarım , Birlikte Üretelim Projesi
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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