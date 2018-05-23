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pompaya yansımadı

Zam pompaya yansımadı
Akaryakıtta fiyat artışı uygulamasıyla ilk kez vatandaşa yansıtılmadı. de 25 kuruş, motorinde 23 kuruş fiyat artışı pompaya yansıtılmadan ÖTV indirimiyle karşılandı. ÖTV indirimi yapılmasaydı İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6.79 lira, motorin de 6.25 lira olacaktı. 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 2.1241 liraya, 98 oktan benzinde litrede 2.2461 liraya, motorinde 1.5679 liraya, LPG'de kg'de 1.6501 liraya düşürüldü.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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