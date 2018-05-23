Akaryakıtta fiyat artışı ÖTV uygulamasıyla ilk kez vatandaşa yansıtılmadı. Benzinde 25 kuruş, motorinde 23 kuruş fiyat artışı pompaya yansıtılmadan ÖTV indirimiyle karşılandı. ÖTV indirimi yapılmasaydı İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6.79 lira, motorin de 6.25 lira olacaktı. 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 2.1241 liraya, 98 oktan benzinde litrede 2.2461 liraya, motorinde 1.5679 liraya, LPG'de kg'de 1.6501 liraya düşürüldü.
Zam pompaya yansımadı
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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