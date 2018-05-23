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’lere fiber destek

KOBİ’lere fiber destek
Turkcell, 'İşte Turkcell İşte Destek' diyerek kurumsal dünyasını yenilerken, ilk olarak kendi işini yapan girişimcilere paket tasarladı. 'Kendi İşini Yapanlara' özel paket kapsamında, sınırsız fiber internet, e-muhasebe ve mobil internet desteği gibi çözümler sunuldu. Paketi alanların cep telefonlarına her ay 2GB yükleniyor. Sabit numarasını Turkcell'e taşıyanlara ise İşin Cebinde Çalsın aboneliği ücretsiz olarak sunuluyor. Paketle kendi işini yapanların yakınları da her ay 1GB internet kazanıyor.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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