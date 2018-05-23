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te kârı 1 milyarı aştı

İlk çeyrekte kârı 1 milyarı aştı
Vakıfbank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, yılın ilk çeyreğinde ulaştığı 1.3 milyar TL brüt kârından 248 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 51 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın aktif büyüklüğü yıllık yüzde 28 artışla 282 milyar TL'ye yaklaştı. Mevduatı ise yıllık yüzde 25 büyüme ile 162 milyar TL'ye ulaştı. Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Nakdi kredilerimiz bu çeyrek yüzde 6.8 artarak 195 milyar, gayri nakdi kredilerimiz ise yüzde 8.8 büyüyerek 55 milyar TL seviyesini aştı. Milli ekonomiye sağladığımız destek 250 milyar TL'ye ulaştı" dedi.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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