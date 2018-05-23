16.5 milyona zam

Temmuz ayı pek çok kesim için zam ayı olacak. Memurlardan yaşlılara, evde yakınına bakanlardan emeklilere yaklaşık 16.5 milyon kişinin kazancı yükselecek. Enflasyon tahminleri, gelirlerdeki artışın ipuçlarını veriyor:
SSK-BAĞ-KUR'LUYA MAAŞ+EK ÖDEME ZAMMI: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 4.69 çıktı. Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 5-5.5 aralığında olmasını bekliyor. Eğer yüzde 5.5'lik zam tahmini gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 482 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 655 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 987 liraya çıkacak. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da zam oranı yüzde 5.5 çıkarsa 4 bin 727 lira 72 kuruşa çıkacak. Maaşta 246,46 liraya varan artış gerçekleşecek. Ayrıca Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay ödenen ek ödeme de yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında hesaplanan ek ödeme, aylığın yükselmesiyle zamlanacak.
MEMURA-EMEKLİYE FARK VAR: Memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. İlk 4 ayda yüzde 0.69'luk fark çıktı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 5.5 çıkarsa, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3.5 + 1.5 olacak. En düşük maaş memur emeklilerinde bin 978 liradan 2 bin 76 liraya çıkacak. Memur emeklilerinin ek ödemesi de maaşıyla birlikte yükselecek.
AİLE YARDIMI YÜKSELECEK: Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı da artacak. Temmuz zammı yüzde 5 çıkarsa, eş yardımı 231,64 liradan 243,22 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 57 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,50 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340,20 lira ödenirken; bu tutar 357,22 liraya çıkacak.
YAŞLIYA İKİNCİ ARTIŞ
65 aylığı alanlara hayata geçen torba yasayla yüzde 88 zam yapıldı. Aylık tutarı 500 liraya, 3'er aylık dönemlerle ödenen para bin 500 liraya yükseltildi. Haziran'da yeni ödemelerini alacak yaşlılara, Temmuz'da bir zam daha var. Memur zammı yüzde 5 olarak gerçekleşirse, 65 yaş aylığının tutarı 500 liradan 525 liraya, 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar da bin 575 liraya yükselecek.
EVDE YAKININA BAKANA BİN 139 TL
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara sağlanan destek tutarı da memur zammıyla artacak. Bu yılın ilk yarısında bu kişilere aylık bin 85 lira 50 kuruş ödeme yapılıyor. Bu tutar, memur zammı yüzde 5 olarak gerçekleşirse bin 139 lira 77 kuruşa ulaşacak.
SSK-BAĞ-KUR'LUYA MAAŞ+EK ÖDEME ZAMMI: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 4.69 çıktı. Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 5-5.5 aralığında olmasını bekliyor. Eğer yüzde 5.5'lik zam tahmini gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 482 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 655 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 987 liraya çıkacak. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da zam oranı yüzde 5.5 çıkarsa 4 bin 727 lira 72 kuruşa çıkacak. Maaşta 246,46 liraya varan artış gerçekleşecek. Ayrıca Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay ödenen ek ödeme de yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında hesaplanan ek ödeme, aylığın yükselmesiyle zamlanacak.
MEMURA-EMEKLİYE FARK VAR: Memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. İlk 4 ayda yüzde 0.69'luk fark çıktı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 5.5 çıkarsa, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3.5 + 1.5 olacak. En düşük maaş memur emeklilerinde bin 978 liradan 2 bin 76 liraya çıkacak. Memur emeklilerinin ek ödemesi de maaşıyla birlikte yükselecek.
AİLE YARDIMI YÜKSELECEK: Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı da artacak. Temmuz zammı yüzde 5 çıkarsa, eş yardımı 231,64 liradan 243,22 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 57 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,50 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340,20 lira ödenirken; bu tutar 357,22 liraya çıkacak.
YAŞLIYA İKİNCİ ARTIŞ
65 aylığı alanlara hayata geçen torba yasayla yüzde 88 zam yapıldı. Aylık tutarı 500 liraya, 3'er aylık dönemlerle ödenen para bin 500 liraya yükseltildi. Haziran'da yeni ödemelerini alacak yaşlılara, Temmuz'da bir zam daha var. Memur zammı yüzde 5 olarak gerçekleşirse, 65 yaş aylığının tutarı 500 liradan 525 liraya, 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar da bin 575 liraya yükselecek.
EVDE YAKININA BAKANA BİN 139 TL
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara sağlanan destek tutarı da memur zammıyla artacak. Bu yılın ilk yarısında bu kişilere aylık bin 85 lira 50 kuruş ödeme yapılıyor. Bu tutar, memur zammı yüzde 5 olarak gerçekleşirse bin 139 lira 77 kuruşa ulaşacak.
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