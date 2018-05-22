Ramazan’a özel tatlı serisi

Seyidoğlu Gıda, Ramazan ayına özel tok tutan hafif tatlılardan oluşan özel bir seri hazırladı. Uzun süreli aç kalınması ve sıcak geçecek Ramazan ayı düşünülerek hazırlanan tatlı serisinde güllaçtan traliçeye, bol cevizli yaz helvasından sütlü tatlılara kadar 20 çeşit tatlı yer alıyor. Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Ramazan'da baklava, güllaç ve kadayıf gibi tatlılar her zaman çok talep alıyor. Seyidoğlu olarak 300'den fazla ürün çeşidimizin yanında bu yaza özel bir tatlı serisi hazırladık. Bol cevizli yaz helvası, tropikal meyveli helva çeşitleri, traliçe, güllaç, kağıt helva, aşure, sütlü tatlılar ve pastadan oluşan düşük kalorili tatlılar hazırladık" dedi.