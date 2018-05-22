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Piyasa hareketli

Piyasa hareketli
Döviz piyasası dün hareketli bir gün yaşadı. Dolar, Türk Lirası karşısında yeni haftaya rekorla başladı. Dolar endeksi 93,94 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, buna bağlı olarak dolar Türk Lirası karşısında dün 4.59 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar günü 4.5880 liradan, euro ise 5.3990 liradan tamamladı.
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