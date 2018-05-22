Döviz piyasası dün hareketli bir gün yaşadı. Dolar, Türk Lirası karşısında yeni haftaya rekorla başladı. Dolar endeksi 93,94 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, buna bağlı olarak dolar Türk Lirası karşısında dün 4.59 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar günü 4.5880 liradan, euro ise 5.3990 liradan tamamladı.
Piyasa hareketli
- 22 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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