;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Bahisler yattı
  2. Ramazan’a özel tatlı serisi

ne 629 milyon dolar harcadık

Güneş gözlüğüne 629 milyon dolar harcadık
Türkiye'nin ithalatı 5 yılda toplam 628 milyon 748 bin 962 doları buldu. İstatistik Kurumu verilerine göre, 2013-2017 döneminde ithal edilen gözlük adedi 34 milyon 243 bin 93 olarak kayıtlara geçti. En fazla ithalat yapılan yıl 2015 olarak belirlenirken, anılan yılda 135 milyon 323 bin 748 dolarlık dış alım yapıldı. 5 yılda Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke olarak tespit edildi. Çin'den 321 milyon 867 bin 229 dolarlık alım gerçekleştirildi. Çin'in ardından en fazla ithalat yapılan ülke ise İtalya olarak belirlendi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar