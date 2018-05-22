Türkiye'nin güneş gözlüğü ithalatı 5 yılda toplam 628 milyon 748 bin 962 doları buldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2013-2017 döneminde ithal edilen gözlük adedi 34 milyon 243 bin 93 olarak kayıtlara geçti. En fazla ithalat yapılan yıl 2015 olarak belirlenirken, anılan yılda 135 milyon 323 bin 748 dolarlık dış alım yapıldı. 5 yılda Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke Çin olarak tespit edildi. Çin'den 321 milyon 867 bin 229 dolarlık alım gerçekleştirildi. Çin'in ardından en fazla ithalat yapılan ülke ise İtalya olarak belirlendi.
Güneş gözlüğüne 629 milyon dolar harcadık
Etiketler: Çin , İtalya , Türkiye , güneş gözlüğü
- 22 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
- Konutta büyük fırsat! O ilan verildi
- Dövize el koyma yalan
- Dolar üzerinden kirli operasyon çökertildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.