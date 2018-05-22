Emeklinin zammı arttı

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Temmuz zammı şekillenmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri, enflasyon tahminleri ve beklenti anketleri zammın ipuçlarını veriyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını belirleyecek ilk 6 aylık enflasyonu merakla beklerken, bunun ilk 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4.69 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 4 aylık enflasyona göre yüzde 4.69 olarak görünüyor. Geriye 2 veri kaldı. Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileri de 4 aylık verilere eklenecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı ortaya çıkacak.
YILLIK TAHMİN YÜZDE 11.07
Bu arada Merkez Bankası 2018 enflasyon tahminini yüzde 7'den önce yüzde 7.9'a, ardından yüzde 8.4'e çıkarırken, beklenti anketlerindeki tahminler de yükseldi. Banka'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11.07'ye çıktı. Bir önceki anket döneminde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10.07 çıkmıştı. Tüm bu veriler, ilk 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 5'i aşacağı yorumlarına neden oluyor.
MEMURA ÇİFTE MÜJDE
Memurların ve memur emeklilerinin gözü de Temmuz zammı için enflasyonda. Temmuz'da maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 artırılacak memurlar ve memur emeklileri, buna ilaveten ne kadar enflasyon farkı alacağını merak ediyor. Enflasyon farkı için bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4.69 çıktı. Yani memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 0.69 enflasyon farkı çıkmış oldu. Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre fark artabilecek ya da azalabilecek. Uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 5'i aşabileceği tahmininde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine en az yüzde 1 enflasyon farkı yansıtılacak. Yüzde 3.5'lik Temmuz zammına yüzde 1'lik enflasyon farkı eklenecek.
YILLIK TAHMİN YÜZDE 11.07
Bu arada Merkez Bankası 2018 enflasyon tahminini yüzde 7'den önce yüzde 7.9'a, ardından yüzde 8.4'e çıkarırken, beklenti anketlerindeki tahminler de yükseldi. Banka'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11.07'ye çıktı. Bir önceki anket döneminde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10.07 çıkmıştı. Tüm bu veriler, ilk 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 5'i aşacağı yorumlarına neden oluyor.
MEMURA ÇİFTE MÜJDE
Memurların ve memur emeklilerinin gözü de Temmuz zammı için enflasyonda. Temmuz'da maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 artırılacak memurlar ve memur emeklileri, buna ilaveten ne kadar enflasyon farkı alacağını merak ediyor. Enflasyon farkı için bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4.69 çıktı. Yani memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 0.69 enflasyon farkı çıkmış oldu. Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre fark artabilecek ya da azalabilecek. Uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 5'i aşabileceği tahmininde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine en az yüzde 1 enflasyon farkı yansıtılacak. Yüzde 3.5'lik Temmuz zammına yüzde 1'lik enflasyon farkı eklenecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.