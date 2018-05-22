Borçtan kurtulun! 10 soruda yapılandırma rehberi

Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarından kurtulması için hazırlanan yapılandırma düzenlemesi hayata geçti. Vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi borçlar, Temmuz sonuna kadar başvurulursa yapılandırılabilecek. Gecikme cezaları, faizler silinecek, borçlar daha düşük ödemeyle kapatılacak, icralar duracak. İşte 10 soruda borçtan kurtulma yolları:
Hangi borçlar kapsamda?
31 Mart 2018 tarihine kadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenci kredileri kapsamda.
Nasıl ve nereye başvurulacak?
SGK'ya olan borçlar için elden veya posta yolu ile sigortalıların bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Vergi borçları için ise başvurular Gelir İdaresi'nin internet sitesine ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.
Son başvuru tarihi ne zaman?
Tüm borçlar için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018. Bu tarihten sonra yapılandırmaya başvuru imkanı bulunmayacak.
Borç nasıl ödenecek?
Borçlulara 2 seçenek sunulacak. İsteyen borcunu peşin ödeyecek isteyen ise taksite böldürecek. 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanı var. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek.
Toplam borç nasıl ödenecek?
Ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.
Ödeme ne zaman yapılacak?
SGK'ya olan borçlar için ilk taksit 31 Ağustos'a kadar ödenecek. Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara olan borçlar için ise ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de sona erecek.
Seçenek değişebilir mi?
Başta peşin ya da taksit seçeneğini tercih edenler bunu değiştirebilecek. Ancak belirlenen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacak.
Erken ödenirse ne olacak?
Daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.
Seçenek belirtilmezse ne olur?
Azami taksit süresi kabul edilecek.
Dava açanlar ne yapacak?
Bu düzenlemelerden yararlanılması için alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına
ADIM ADIM HESAPLAMA
Borç ana parası aynı kalacak.
Gecikme faizi, cezası silinecek.
Aylık yüzde 0.35'ten Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak.
Peşin ödemede Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek.
Taksit seçilirse, ana para+Yİ-ÜFE ile belirlenen katsayılar çarpılacak
Hangi borçlar kapsamda?
31 Mart 2018 tarihine kadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenci kredileri kapsamda.
Nasıl ve nereye başvurulacak?
SGK'ya olan borçlar için elden veya posta yolu ile sigortalıların bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Vergi borçları için ise başvurular Gelir İdaresi'nin internet sitesine ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.
Son başvuru tarihi ne zaman?
Tüm borçlar için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018. Bu tarihten sonra yapılandırmaya başvuru imkanı bulunmayacak.
Borç nasıl ödenecek?
Borçlulara 2 seçenek sunulacak. İsteyen borcunu peşin ödeyecek isteyen ise taksite böldürecek. 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanı var. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek.
Toplam borç nasıl ödenecek?
Ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.
Ödeme ne zaman yapılacak?
SGK'ya olan borçlar için ilk taksit 31 Ağustos'a kadar ödenecek. Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara olan borçlar için ise ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de sona erecek.
Seçenek değişebilir mi?
Başta peşin ya da taksit seçeneğini tercih edenler bunu değiştirebilecek. Ancak belirlenen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacak.
Erken ödenirse ne olacak?
Daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.
Seçenek belirtilmezse ne olur?
Azami taksit süresi kabul edilecek.
Dava açanlar ne yapacak?
Bu düzenlemelerden yararlanılması için alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına
ADIM ADIM HESAPLAMA
Borç ana parası aynı kalacak.
Gecikme faizi, cezası silinecek.
Aylık yüzde 0.35'ten Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak.
Peşin ödemede Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek.
Taksit seçilirse, ana para+Yİ-ÜFE ile belirlenen katsayılar çarpılacak
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