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iki projeyle de

Türk Telekom iki projeyle finalde
Türk Telekom, uluslararası Sabre Awards'da iki projesiyle e kaldı. Türk Telekom'un, 'nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi olan "Tablolar Konuşuyor" projesi 'Türkiye' kategorisinde, Şimdi Senin Zamanın sloganıyla hayata geçirilen "Teknoloji Seferberliği" projesi ise 'Telekomünikasyon' kategorisinde değerlendirilecek. Ödüller 23 Mayıs'ta sahiplerini bulacak. Holmes Report Dergisi tarafından her yıl düzenlenen Sabre Awards'da, bütünlük ve etkinlikte en üst seviyeye ulaşan halkla ilişkiler çalışmaları ödüllendiriliyor.
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