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Komşu i ucuzladı!

artınca özellikle ları iptal edildi. Turizmciler anında yüzde 20 indirim yaptı.

Komşu tatili ucuzladı!
ve dolardaki hızlı yükseliş planları yapan ciyi üzdü. Tatilciler larını iptal ettirmeye başlayınca tur operatörleri de yurt dışı paket fiyatlarında yüzde 20 indirime gitti. Ege ve 'deki pahalılıktan yakınarak Yunan adalarını tercih eden tatilciler euronun artmasının ardından Akdeniz çanağında bulunan , ve Hırvatistan rezervasyonlarında iptale gitmeye başladı. Tatilcilerden gelen iptaller sonrası harekete geçen tur operatörleri de hükümetin artan kur ve petrol fiyatlarına karşın zam yapmamak adına akaryakıtta devreye soktuğu indiriminin bir benzerini kendi bünyelerinde uygulamaya koydu. Euro 4.50 seviyelerini aştıktan sonra operatörler yurt dışı ücretlerini uzun süre kendi karlarından fedakarlık yaparak sabit tuttu. Hatta çoğu operatör TL bazında aşırı zamlanan fiyatlar karşısında yurt dışı paketlerinde yüzde 20 indirime gitti. Kredi kartına özel yeni kampanyalar başlattı.
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