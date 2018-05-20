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tarlada 3, tezgahta 10 lira

Erik tarlada 3, tezgahta 10 lira
Türkiye'nin en önde gelen üretim merkezleri arasında yer alan Eşme'de bu yıl erik üreticisinin tadı kaçtı. larda düşüş olduğunu belirten üreticiler, 3 liraya sattıkları eriklerin fiyatlarının pazarda 10 liraya kadar çıkmasına sitem etti. Pazardaki erik ile tarladan çıkan erik arasındaki fiyat farkının aracılardan dolayı kaynaklandığını belirten çiftçiler, ürünlerinin değerinde satılmasını istiyor. Erik fiyatları tarlada 2.5- 4 lira arasında değişirken, Pazarda bu fiyatlar 10 liraya kadar çıkıyor.
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