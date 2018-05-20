Türkiye'nin en önde gelen erik üretim merkezleri arasında yer alan Eşme'de bu yıl erik üreticisinin tadı kaçtı. Fiyatlarda düşüş olduğunu belirten üreticiler, 3 liraya sattıkları eriklerin fiyatlarının pazarda 10 liraya kadar çıkmasına sitem etti. Pazardaki erik ile tarladan çıkan erik arasındaki fiyat farkının aracılardan dolayı kaynaklandığını belirten çiftçiler, ürünlerinin değerinde satılmasını istiyor. Erik fiyatları tarlada 2.5- 4 lira arasında değişirken, Pazarda bu fiyatlar 10 liraya kadar çıkıyor.
Erik tarlada 3, tezgahta 10 lira
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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