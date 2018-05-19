İkramiye hesaba yatacak

Heyecanla beklenen bayram ikramiyesi yürürlüğe girdi. Bundan böyle başta emekliler olmak üzere 12.3 milyon kişi Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde bayram ikramiyesi alacak. İkramiyenin tutarı bin lira olarak belirlendi, ancak bu tutar önümüzdeki yıllarda artacak. Emekliler ve maluller bin lirayı tam olarak alacak. Dul ve yetimler hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik aylığı alanlar ise iş göremezlik oranına göre ödemeden yararlanacak. Örneğin; hisse ya da iş göremezlik oranı yüzde 50 ise 500 lira ödenecek. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi ise 2 dosyadan hangisinde aylık oranı yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eşin kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 75, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise bayram ikramiyesi 750 lira olacak.
GÖZLER BAKANLIK'TA
Yasanın hızla hayata geçmesiyle, 12.3 milyon kişi önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye alma imkanına kavuştu. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ilk bin liralık ödemeyi Haziran'ın ilk haftasında yapmayı planladıklarını söyledi. Buna göre; ödemeler 1-8 Haziran arasında yapılacak. Tam tarih önümüzdeki günlerde duyurulacak. İkramiyeyi almak için hak sahiplerinin bir şey yapmasına gerek olmayacak. İkramiye maaş hesaplarına duyurulan tarihte yatırılacak. Sadece mevcut emekliler değil, emekli aylığı ödeme tarihine kadar bağlananlar da Haziran'daki bin liralık ikramiyeden yararlanacak.
TÜED'DEN 5 İSTEK
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, "Banka promosyonu ve bayram ikramiyesi taleplerimizin hayata geçirilmesi memnuniyet verici. Ancak intibak sorununun çözülmesi ve emeklilerin sağlıkta katkı paylarından muaf tutulması gibi çözüm bekleyen sorunlarımız var. Siyasi partilerden seçim beyannameleri ya da bildirgelerinde bunlara yer vermelerini istiyoruz" dedi. Emeklilik şartlarının kolaylaşmasını isteyen Ergün, "Zamda TÜFE artışı değişmeli, büyümeden pay verilmeli. Ek ödeme de en az yüzde 8-9 olmalı" talebinde bulundu.
BAĞ-KUR'LUYA HESAPLI EMEKLİLİK
Hayata geçen dev paket, prim borcu olan Bağ-Kur'lulara yapılandırma yolunu açarken, geçmişte sigorta sürelerini donduranlara da yeni bir imkan getirdi. Bağ-Kur'lular geçmişte dondurulan sigorta sürelerini yapılandırmayla canlandırabilecek. Mevcut uygulamada dondurulan süreler canlandırılmak istendiğinde, SGK prim borçlarını güncel değer üzerinden hesaplıyor. O da şu anda en az 700 lira. Yeni yasa sayesinde primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. Borcun faizi silinecek, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak. Peşin ödemede enflasyon tutarının da yüzde 90'ı silinecek. Böylece Bağ- Kur'lular dondurulan sürelerini çok daha az ödemeyle canlandırabilecek. Bunun için Temmuz sonuna kadar başvurmak, 31 Ağustos'a kadar da peşin ödemeyi yapmak gerekiyor.
GÖZLER BAKANLIK'TA
Yasanın hızla hayata geçmesiyle, 12.3 milyon kişi önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye alma imkanına kavuştu. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ilk bin liralık ödemeyi Haziran'ın ilk haftasında yapmayı planladıklarını söyledi. Buna göre; ödemeler 1-8 Haziran arasında yapılacak. Tam tarih önümüzdeki günlerde duyurulacak. İkramiyeyi almak için hak sahiplerinin bir şey yapmasına gerek olmayacak. İkramiye maaş hesaplarına duyurulan tarihte yatırılacak. Sadece mevcut emekliler değil, emekli aylığı ödeme tarihine kadar bağlananlar da Haziran'daki bin liralık ikramiyeden yararlanacak.
TÜED'DEN 5 İSTEK
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, "Banka promosyonu ve bayram ikramiyesi taleplerimizin hayata geçirilmesi memnuniyet verici. Ancak intibak sorununun çözülmesi ve emeklilerin sağlıkta katkı paylarından muaf tutulması gibi çözüm bekleyen sorunlarımız var. Siyasi partilerden seçim beyannameleri ya da bildirgelerinde bunlara yer vermelerini istiyoruz" dedi. Emeklilik şartlarının kolaylaşmasını isteyen Ergün, "Zamda TÜFE artışı değişmeli, büyümeden pay verilmeli. Ek ödeme de en az yüzde 8-9 olmalı" talebinde bulundu.
BAĞ-KUR'LUYA HESAPLI EMEKLİLİK
Hayata geçen dev paket, prim borcu olan Bağ-Kur'lulara yapılandırma yolunu açarken, geçmişte sigorta sürelerini donduranlara da yeni bir imkan getirdi. Bağ-Kur'lular geçmişte dondurulan sigorta sürelerini yapılandırmayla canlandırabilecek. Mevcut uygulamada dondurulan süreler canlandırılmak istendiğinde, SGK prim borçlarını güncel değer üzerinden hesaplıyor. O da şu anda en az 700 lira. Yeni yasa sayesinde primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. Borcun faizi silinecek, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak. Peşin ödemede enflasyon tutarının da yüzde 90'ı silinecek. Böylece Bağ- Kur'lular dondurulan sürelerini çok daha az ödemeyle canlandırabilecek. Bunun için Temmuz sonuna kadar başvurmak, 31 Ağustos'a kadar da peşin ödemeyi yapmak gerekiyor.
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