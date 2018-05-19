Esnafa vergi müjdesi

Borç barışı yasasındaki matrah artırımı düzenlemesi milyonlarca işletmeye nefes aldıracak. 2013-2017 arasında geriye doğru vergi incelemesi yapılmayacak.
İşte fırsatı değerlendirme yolu:
Borç barışı yasasındaki matrah artırımı düzenlemesi milyonlarca işletmeye nefes aldıracak. 2013-2017 arasında geriye doğru vergi incelemesi yapılmayacak.
İşte fırsatı değerlendirme yolu:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.