Turist bereketi

Turizmciler, bu yılın ilk çeyreğinde turist sayısında ve gelirlerde görülen artışın sezon sonuna kadar artarak devam edeceğini tahmin ediyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 turist artışı olduğunu söyleyerek, "Gelir anlamında da iyi bir gelişmenin olduğunu gözlemliyoruz. Bu trendin yıl sonuna kadar bu şekilde devam etmesini bekliyoruz" dedi.
YÜZDE 80 ARTIŞ
Türkiye'nin turizmde yeniden eski seviyelerine ulaşacağına dikkati çeken Ayık, "Türkiye tekrardan 2014'teki seviyesi olan 40 milyon turist bandını 2018'de gerçekleştirmiş olacak" diye konuştu. Gulet Turistik ve Magic Life Kurucusu Cem Kınay da "Sevindirici durumla karşı karşıyayız. İlk erken rezervasyonlarda Türkiye yüzde 80 oranında artış sağladı. Bu da sezonun iyi geçeceğini gösteriyor" dedi.
YÜZDE 80 ARTIŞ
Türkiye'nin turizmde yeniden eski seviyelerine ulaşacağına dikkati çeken Ayık, "Türkiye tekrardan 2014'teki seviyesi olan 40 milyon turist bandını 2018'de gerçekleştirmiş olacak" diye konuştu. Gulet Turistik ve Magic Life Kurucusu Cem Kınay da "Sevindirici durumla karşı karşıyayız. İlk erken rezervasyonlarda Türkiye yüzde 80 oranında artış sağladı. Bu da sezonun iyi geçeceğini gösteriyor" dedi.
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