Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'den pilottan sonra kabin memuru istihdamı müjdesi geldi. Her yıl 500 pilota ihtiyaç duyan THY'nin gelecek yıl 900 pilot alacağını açıklayan Ekşi, "2019'da filosuyla ve yolcu sayısıyla markamız daha da büyüyecek. 167 dar gövde, 50 geniş gövde uçak siparişi verdik. Bugün 10 bin olan kabin memuru sayımız da 20 bine çıkacak" dedi. İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte birçok yeniliğe imza atacaklarının da altını çizen Bilal Ekşi, şöyle konuştu: "Yeni üniformalarımız hazırlanıyor. Kalitemizi daha da geliştirmek için yeni bir atılım içindeyiz. Sessizlik ve farkındalığı öne çıkaracağız. Bunun için SEFA adını verdiğimiz yeni bir dönem başlatıyoruz. Daha sessiz ve farklı bir kabin oluşturacağız. Misafirlerimizin dinlenmeye, sükunete ihtiyacı var. O nedenle daha sessiz hareket etmeliyiz."
THY 10 bin hostes alacak
THY’den iş müjdesi geldi. 2019 için 900 pilot istihdamının duyurulmasının ardından, 10 bin kabin memuru alınacağı açıklandı
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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