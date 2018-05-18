Sur Yapı’da taksitler bin 500 liradan başlıyor

Sur Yapı, KONUTDER, GYODER ve İNDER öncülüğünde başlatılan yüzde 20 indirim kampanyasına 12 projesiyle katılıyor. Şirket İstanbul'da Bahçeyaka Ispartakule, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Tempo City, Excellence Koşuyolu, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Lavender Sancaktepe, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Şehir Konakları ile Bursa Nilüfer'deki Marka Rezidans projeleriyle kampanyada yer alıyor. Sur Yapı, kampanyanın genel avantajlarına ek olarak yeni ödeme seçenekleri de sunuyor. Buna göre, yüzde 20 indirimle satışa sunulan daireler için yüzde 5 peşinat ödendikten sonra, 6'ncı ayda yüzde 15; 12, 24 ve 36'ncı aylarda ise yüzde 10 vade farksız ara ödeme yapılıyor. Kalan bakiye için ise 0.98 faiz oranıyla 120 ay banka kredisi kullanılabiliyor. Kampanya kapsamında Sur Yapı projelerinde taksitler, bin 500 liradan başlıyor.
30 GÜNLÜK FIRSAT
KONUTDER Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 30 gün içinde, konut alıcısı için çok cazip fırsatların üst üste geldiğini belirterek, "Özellikle gençlerin ve yeni evlilerin 214 bin lira fiyattan başlayan dairelerimizi yüzde 20 indirimli ve yüzde 5 peşinatla alma fırsatını değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.
30 GÜNLÜK FIRSAT
KONUTDER Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 30 gün içinde, konut alıcısı için çok cazip fırsatların üst üste geldiğini belirterek, "Özellikle gençlerin ve yeni evlilerin 214 bin lira fiyattan başlayan dairelerimizi yüzde 20 indirimli ve yüzde 5 peşinatla alma fırsatını değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.