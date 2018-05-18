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Sanayi suyu ucuzladı

Sanayi suyu ucuzladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), sanayicilerin kullandığı geri dönüşüm suyunun metreküp fiyatında yüzde 16.6 indirim yaptı. Fiyat 42 kuruştan 35 kuruşa indi. Karar, İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi. İSKİ'nin arıtma tesislerinde temizlenen sular, sanayi bölgelerindeki fabrikalar, park ve bahçelerin sulamasında kullanılıyor.
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