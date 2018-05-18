İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sanayicilerin kullandığı geri dönüşüm suyunun metreküp fiyatında yüzde 16.6 indirim yaptı. Fiyat 42 kuruştan 35 kuruşa indi. Karar, İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi. İSKİ'nin arıtma tesislerinde temizlenen sular, sanayi bölgelerindeki fabrikalar, park ve bahçelerin sulamasında kullanılıyor.
Sanayi suyu ucuzladı
Etiketler: ibb , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , İstanbul
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.