Otoyol cezası % 60 indi

Torba yasa olarak adlandırılan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenlemeye göre;
TARIMSAL desteklerden yararlanan çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanıyor.
SGK'ya verilmesi gereken bildirgelerde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin 15 gün içerisinde düzeltilmesi için ilgiliye ihtar verilecek.
KARAYOLLARINDA geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak. Tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası 4 katına indirilecek.
TARIMSAL desteklerden yararlanan çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanıyor.
SGK'ya verilmesi gereken bildirgelerde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin 15 gün içerisinde düzeltilmesi için ilgiliye ihtar verilecek.
KARAYOLLARINDA geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak. Tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası 4 katına indirilecek.
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