KDV, tapu harcı ve konut kredisi faiz indirimi, online konut aramalarına da yansıdı. Faiz indiriminin duyurulduğu 7 Mayıs'tan bu yana internette 'konut kredisi' arama oranında 4 kat artış yaşandı. Emlakjet verilerine göre; online 'konut' aramalarındaki artış ise KDV ve harç indiriminin de etkisiyle 10 gün içinde yüzde 10'a ulaştı. Tüketiciler, Mart ve Nisan'da kiralık daireye odaklanırken, satılık daire aramaları, Mayıs başında yüzde 2 arttı. İndirimlerin duyulmaya başladığı son 10 günde ise bu oran hızla yüzde 10'a yükseldi. Satılık dairede en çok aranan ilçe Esenyurt, daire tipi ise 2+1 oldu.
Konut araması yüzde 10’a çıktı
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.