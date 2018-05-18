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araması yüzde 10’a çıktı

Konut araması yüzde 10’a çıktı
KDV, tapu harcı ve kredisi indirimi, online konut aramalarına da yansıdı. Faiz indiriminin duyurulduğu 7 Mayıs'tan bu yana internette 'konut kredisi' arama oranında 4 kat artış yaşandı. Emlakjet verilerine göre; online 'konut' aramalarındaki artış ise ve harç indiriminin de etkisiyle 10 gün içinde yüzde 10'a ulaştı. Tüketiciler, Mart ve Nisan'da kiralık daireye odaklanırken, satılık daire aramaları, başında yüzde 2 arttı. İndirimlerin duyulmaya başladığı son 10 günde ise bu oran hızla yüzde 10'a yükseldi. Satılık dairede en çok aranan ilçe Esenyurt, daire tipi ise 2+1 oldu.
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