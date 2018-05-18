Gelirler artacak borçlar bitecek

Emeklilerden 65 yaş aylığı alanlara, konut sahiplerinden girişimcilere, öğrencilerden kamuya borcu olanlara kadar 81 milyonu kapsayan dev paket hayata geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12.3 milyona bayram ikramiyesi, 65 yaş aylığına zam, öğrenci affı, Varlık Barışı, İmar Barışı, yapılandırma gibi düzenlemeler içeren paketi onayladı.
CEPLER RAHATLAYACAK
Düzenlemeler cepleri rahatlatırken, devlete de kazandıracak. İşte sağlanan imkanlardan bazıları:
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri dini bayramlar öncesi ikramiye alacak. Emekliler ve malullere biner lira ödenecek, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. İlk ikramiye ödemesi Haziran başında.
GENÇLERE 2 FIRSAT
İşyeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin 1 yıllık sigorta primleri, aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katını geçmemek üzere Hazine tarafından karşılanacak.
Üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
BİN 500 LİRAYA ÇIKTI
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen yaşlılık aylığı 265,79 liradan 500 liraya yükseldi. 3'er aylık olarak ödenen tutar da 797,38 liradan bin 500 liraya çıktı. Yaşlılar, aylıklarını Haziran başında yüzde 88 zamlı olarak alacak.
Emekli olduktan sonra vergi mükellefiyeti tesis ettirerek çalışmaya devam edenler, ödemeleri gereken Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) borçlarını ödemeyecek.
FAİZLER SİLİNİYOR
31 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar Temmuz sonuna kadar başvurulursa yapılandırılacak. Gecikme faizi silinecek, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamı ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenirse Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksit seçilirse, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek. 18 aya kadar taksit imkanı olacak. Taksitler 2'şer aylık dönemler halinde ödenecek.
Prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık süreleri yapılandırma kapsamında canlandırabilecek.
30 Kasım 2018'e kadar gelir testine başvuran kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.
CEPLER RAHATLAYACAK
Düzenlemeler cepleri rahatlatırken, devlete de kazandıracak. İşte sağlanan imkanlardan bazıları:
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri dini bayramlar öncesi ikramiye alacak. Emekliler ve malullere biner lira ödenecek, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. İlk ikramiye ödemesi Haziran başında.
GENÇLERE 2 FIRSAT
İşyeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin 1 yıllık sigorta primleri, aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katını geçmemek üzere Hazine tarafından karşılanacak.
Üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
BİN 500 LİRAYA ÇIKTI
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen yaşlılık aylığı 265,79 liradan 500 liraya yükseldi. 3'er aylık olarak ödenen tutar da 797,38 liradan bin 500 liraya çıktı. Yaşlılar, aylıklarını Haziran başında yüzde 88 zamlı olarak alacak.
Emekli olduktan sonra vergi mükellefiyeti tesis ettirerek çalışmaya devam edenler, ödemeleri gereken Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) borçlarını ödemeyecek.
FAİZLER SİLİNİYOR
31 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar Temmuz sonuna kadar başvurulursa yapılandırılacak. Gecikme faizi silinecek, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamı ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenirse Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksit seçilirse, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek. 18 aya kadar taksit imkanı olacak. Taksitler 2'şer aylık dönemler halinde ödenecek.
Prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık süreleri yapılandırma kapsamında canlandırabilecek.
30 Kasım 2018'e kadar gelir testine başvuran kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.
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